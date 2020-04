FIFA: um plano de salvação que custará... cinco bilhões de euros!

Um plano de resgate, é nisso que a FIFA está trabalhando. O objetivo da organização mundial de futebol é criar um alívio econômico para clubes com problemas de sobrevivência devido aos efeitos do coronavírus na economia.

Segundo revela o "The New York Times", que cita fontes da FIFA, as perdas por patrocínio, televisão, bilheteria e outros conceitos de clubes de futebol estão sendo medidas. Este plano de resgate planeja combater de frente o terrível efeito do COVID-19. Muitos clubes já aplicaram as reduções salariais, reduziram empregos, concordaram em demitir e até mesmo estão prevendo falências... Clubes como a Juve concordaram com seus jogadores em um corte salarial que economizará 90 milhões de euros. Um grande alívio. Barcelona confirmou um corte salarial de 70% dos jogadores. Madri também pesa a ação. Todo o futebol está parado. Bayern, Borussia e outros clubes poderosos criam um fundo para ajudar os mais modestos. Nenhuma ajuda é suficiente.

"A FIFA está em uma forte posição financeira. Nosso dever é fazer todo o possível para ajudá-los nesse momento de necessidade. A FIFA está trabalhando em várias opções para prestar assistência à comunidade de futebol de todo o mundo depois de avaliar cheia do impacto financeiro que essa pandemia terá no futebol ", disse a organização enviada à 'AFP' em comunicado. FIFA para o resgate da indústria do futebol.

As estimativas indicam que a FIFA tem um saldo de mais de 2,4 bilhões para ajudar os clubes carentes. As previsões de Infantino são de que o fundo chegará a 5 bilhões, conforme revelado por Ramón Fuentes em 'Sport' e José Félix Díaz em 'Marca'. Qualquer tipo de decisão a esse respeito deve, no entanto, ser aprovada pelo Comitê Executivo da FIFA, que trabalha para aliviar os cofres do futebol mundial.