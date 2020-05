Figo explica porque trocou o Barcelona pelo Real Madrid

Figo protagonizou umas das transferências mais polêmicas da sua época, ao trocar o Barcelona pelo arquirrival Real Madrid nos anos 2000.

Em uma conversa via Instagram com o ex-zagueiro Fábio Cannavaro, Figo explicou porque tomou essa decisão e falou um pouco sobre o seu processo de adaptação no Real.

"Foi uma decisão importante e difícil porque mudei de uma cidade que me oferecia muitas coisas e onde eu estava bem; mas quando você não se sente valorizado pelo que está fazendo, uma proposta de outro clube faz pensar", disse.

"Os grandes clubes do mundo são parecidos. A principal diferença são as pessoas que compõem a sociedade. Quando eu cheguei a Madri, com uma mudança importante na presidência do clube, não foi fácil no início, era tudo novo para mim, mas, depois,a integração foi muito boa e me adaptei muito bem", analisou.

O luso conquistou títulos pelos dois cubes. Com a camisa do Barcelona foram dois Campeonateos Espanhóis, duas Copas do Rei, uma Supercopa da Espanha e outra da UEFA. Pelo Real venceu a Champions, dois Espanhóis, duas Supercopas da Espanha e outra da UEFA.