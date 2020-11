Figo sobre Messi no Barça: "Se ele não quer ficar, nada o segura"

Luis Figo fez algumas declarações à 'Marca' por ocasião do 'Marca Sport Weekend', em que analisou as notícias do futebol. O ex-jogador português foi questionado sobre a quase saída de Leo Messi do Barcelona neste verão.

“Vivenciei Messi e sua tentativa de deixar o Barcelona neste verão como todos os amantes do futebol: expectante e surpreso. Ele terá suas razões para tomar essa decisão, não sei o que aconteceu antes, mas todos gostam de ter um jogador como Messi. Depende de muitos fatores do clube, da situação financeira e da vontade do jogador. Acho que em tudo em geral, e na vida, se você não quiser estar lá, não há nada que segure", declararou o português.

Além disso, Figo também teve tempo para falar sobre as polêmicas decisões do vídeo-árbitro: "O VAR é importante e veio para ficar, mas as situações de mão dentro da área são ilógicas".

Questionado por um jogador que o lembra da sua forma de jogar, Figo declarou: “Gosto muito do Dembélé, ele teve azar com as lesões, mas tem um potencial enorme. Depois, há outros como Gnabry, do Bayern, é muito bom, jovem. Eles agem de forma extrema e gosto deles pela autoconfiança na hora de jogar um contra outro. Ansu Fati também começou assim, são jogadores de quem gosto porque gostam de correr riscos e não têm medo”.

Como era de se esperar, o português recordou o momento em que trocou o Barça pelo Real Madrid: "Não sei se é exagero dizer que o futebol mudou, mas no futebol espanhol mudou alguma coisa. Nunca se pagou tanto por uma transferência, e a partir desse momento passaram a pagar valores mais elevados".

Por fim, referiu a boa forma de Cristiano Ronaldo, apesar dos 35 anos: “Não estou surpreendido com a atuação que está fazendo porque Cristiano sempre foi um grande profissional. Se as lesões o respeitarem, vai continuar a marcar gols porque é uma dádiva. Na Itália eles têm uma maneira de pensar em relação à idade dos jogadores de futebol que não é como na Espanha, aqui você faz 30-31 anos e com o primeiro jogo ruim já dizem que você está acabado. Na Itália eles julgam você apenas pelo desempenho que você tem e não por causa do histórico".