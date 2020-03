Figueirense faz o dever de casa contra o Fluminense

O Figueirense saiu em vantagem no duelo contra o Fluminense, pela terceira fase da Copa do Brasil 2020. Jogando em casa, no Estádio Orlando Scarpelli, os catarinenses contaram com o apoio da torcida para ganhar por 1 a 0.

O zagueiro Alemão, aos 37 do segundo tempo, foi o autor do gol da vitória. As equipes voltam a se enfrentar no próximo dia 19 de março, com mando do Tricolor, no Estádio do Maracanã.

Com o resultado, o Figueirense joga por um empate para avançar de fase no mata-mata. O Fluminense, por sua vez, precisa de uma vitória por um gol de diferença para levar a disputa para os pênaltis ou de dois para seguir na competição.