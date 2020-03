Filho de Kroos aparece na foto de Benzema... comendo pizza!

Karim Benzema jogou sua partida número 500 com a camisa do Real Madrid. O jogador francês comemorou a marca com uma foto com Florentino Pérez no vestiário. No entanto, houve um intruso.

Na foto entre o atacante francês e o presidente do Real Madrid estava, em um canto, um dos filhos de Toni Kross, no vestiário.

Tudo isso aconteceu enquanto o pequeno estava comendo um pedaço de pizza. E é que a celebração da vitória no 'Clásico' não foi apenas para os jogadores, mas também para suas famílias.