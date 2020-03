Com apenas sete anos de idade, Thiago, filho de Leo Messi ajudou a sua equipe com dois gols que rapidamente ganharam as redes sociais.

O pequeno balançou as redes duas vezes na partida da Escola Sergio, as categorias de base do Barcelona.

Nessa idade o resultado pouco importa, mas Thiago Messi demonstrou que o sobrenome pode continuar vivo.