Filho de Pochettino renova com o Tottenham

Maurizio Pochettino, filho do conhecido ex-técnico dos Spurs, publicou em sua conta no Instagram uma imagem com o pai anunciando que renovou o contrato com o Tottenham.

Dessa forma, o promissor filho de Mauricio Pochettino, de apenas 19 anos, continuará mais uma temporada com o time de Londres, apesar de seu pai não estar mais no comando do banco do primeiro time.

Depois de ingressar na academia do clube inglês há três anos, o jovem ala agora é membro da filial dos 'spurs', uma equipe com a qual ele espera um dia dar o salto como jogador profissional e, assim, poder estrear na Premier League.

"Olhando para a nova temporada", publicou Maurizio, acompanhando a publicação com duas imagens do momento da assinatura, uma delas com o pai, que o abraça sorrindo.