Filhos de Pochettino e Bergkamp chegam... ao Watford!

A equipe do Championship, o Watford, decidiu apostar no futuro no último dia do mercado de inverno e fez isso com dois nomes que, apesar da pouca idade, soam como possível lendas para o futuro.

E é que a equipe inglesa confirmou nesta segunda-feira, 1º de janeiro, as incorporações de Mitchel Bergkamp e Maurizio Pochettino, filhos dos ex-jogadores Dennis Bergkamp e Mauricio Pochettino.

O primeiro vem depois de militar nas equipes inferiores do Almere City, da Holanda, enquanto o argentino jogou até recentemente na equipe B do Tottenham Hotspur.

Os dois jogadores chegam para reforçar a equipe Watford Sub-23, na qual esperam se destacar e brilhar para tentar imitar a gloriosa carreira de seus pais.