Filipe Luís e Thiago Maia orientam sobre o coronavírus

A torcida do Flamengo recebeu uma boa notícia nesta quarta-feira (18), quando o terceiro teste de coronavírus de Jorge Jesus, treinador do Rubro-Negro, deu negativo.

Antes da suspeita com o treinador, já estava decidido que todos os jogadores do clube fariam exames para o coronavírus Covid-19. A medida veio após o vice-presidente de Embaixadas e Consulados do clube, Maurício Gomes de Mattos, testar positivo para o vírus.

Em meio a quarentena e a atividades suspensas, Filipe Luís e Thiago Maia foram protagonistas de um vídeo divulgado pelo clube em que deram dicas para todos se manterem seguros.