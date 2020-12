VÍDEO: Filipe Luís fala sobre qualidade do departamento médico do Flamengo

Atualmente em 3º lugar no Brasileirão, o Flamengo vem de uma vitória por 1 a 0 no clássico carioca contra o Botafogo graças ao gol de Éverton Ribeiro aos 55 minutos.

No vídeo acima, você confere um trecho da coletiva com Filipe Luís, onde o lateral rubro-negro fala da qualidade do departamento médico da equipe carioca.