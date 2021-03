Filipe Luís relembra polêmica expulsão de Rodinei em Flamengo x Inter: “era para cartão amarelo”

A expulsão de Rodinei no duelo do Inter contra o Flamengo na reta final do Campeonato Brasileiro 2020 certamente foi uma das jogadas mais marcantes da reta final da competição.

Filipe Luis, atingido pela dura entrada do lateral colorado, se pronunciou sobre a jogada, e na sua opinião, o jogador não merecia mais do que um cartão amarelo.

“Quando ele pisou no meu tornozelo, eu sabia que ele ia ser expulso porque ele pisou muito no meu tornozelo. A primeira reação foi falar para o juiz não expulsar porque eu sabia que não foi na maldade. A gente falou para ele. Mas ele foi no VAR, analisou e decidiu expulsar. Quem sou eu para falar o contrário”, disse o ex-Atlético de Madrid.

O jogador do Fla ainda revelou ter amizade com Rodinei, com quem atuou no time da Gávea até o fim de 2019, quando ele se transferiu para o sul.

"Rodinei é muito meu amigo. Amo esse cara, me deu muitas alegrias, ganhei título com ele. Amo o Rodinei, gostaria que ele não tivesse sido expulso, que fosse crucificado, como ele não foi, virou um herói. Seguramente era para cartão vermelho", completou o lateral.

O lance foi considerado crucial na vitória por 2x1 do Flamengo, já que no momento da expulsão os gaúchos venciam por 1x0, e só então cederam o empate e então a virada. O resultado deixou os cariocas em excelente posição para a conquista do bicampeonato brasileiro.

O lance foi ainda mais comentado, já que Rodinei originalmente não poderia atuar no confronto contra o Flamengo, mas teve a multa de R$ 1 milhão paga pelo torcedor colorado Elusmar Maggi Scheffer.