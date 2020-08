Filipe Luís: "vamos voltar a vencer juntos"

Depois de perder a estreia em casa para o Atlético-MG, Domenec Torrent decidiu mandar o time carioca a campo contra o Atlético-GO, nesta quarta-feira, no Olímpico, com Rodrigo Caio improvisado na lateral direita e Gustavo Henrique ao lado de Léo Pereira na zaga. Rafinha, com dores no tornozelo, ficou no banco. No ataque, Arrascaeta deu lugar a Vitinho.

As alterações estranhas para a torcida após longo período com um time encaixado e definido vieram juntas com a segunda derrota seguida. A combinação fez a torcida e a crítica esportiva levantarem questionamentos e comentários negativos após a goleada por 3 a 0. Depois do jogo, Filipe Luís comentou a situação e tirou do técnico a culpa pelo placar.

"Cometemos vários, vários erros... erros que não vinhamos cometendo", lamentou o lateral, que saiu em defesa de Dome, a quem classificou como "grande treinador". "Nosso time muda e mudou o ano passado inteiro (...) Não é desculpa de nada. Somos nós dentro do campo que não estamos rendendo no nosso melhor nível", completou.

O Flamengo volta a campo no domingo, quando visita o Coritiba pela terceira rodada do Brasileirão.