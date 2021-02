Final da Copa do Brasil: as prováveis escalações de Grêmio e Palmeiras

Com horário alterado para as 21h (horário de Brasília) desse domingo em função dos números da pandemia no Rio Grande do Sul, a Copa do Brasil 2020 chega à fase final e tem Grêmio e Palmeiras dando início à decisão do título em Porto Alegre.

A partida na Arena do Grêmio terá transmissão de TV Globo, SporTV e Premiere (pay-per-view) e reunirá dois times que não chegam em seus melhores momentos.

Apesar do título da Libertadores, a equipe paulista vem de decepção com o quarto lugar no Mundial. O Tricolor, que aposta todas as fichas no torneio, vive um 2021 repleto de más atuações e acabou o Brasileirão no sexto lugar.

Lesionados, Pedro Geromel, Guilherme Guedes e Léo Gomes são desfalques para Renato Gaúcho, que também não contará com Luiz Fernando e César Pinares por não terem sido inscritos.

As ausências da equipe de Abel Ferreira são Emerson Santos e Luan Silva, lesionados, além de Patrick de Paula por Covid-19, e Breno Lopes por já ter participado do torneio pelo Juventude.

O jogo de volta está marcado para 7 de março, quando o campeão será conhecido no Allianz Parque. Enquanto o Palmeiras busca sua quarta conquista, o Grêmio quer seu sexto título para igualar o Cruzeiro como o maior campeão.

As prováveis escalações:

Grêmio: Paulo Victor (Vanderlei), Victor Ferraz, Paulo Miranda, Kannemann, Diogo Barbosa, Matheus Henrique, Maicon, Jean Pyerre, Alisson, Pepê e Diego Souza

Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez, Matías Viña, Felipe Melo, Danilo, Gabriel Menino, Raphael Veiga, Rony e Luiz Adriano