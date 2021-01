Copa do Brasil pode abrir G7 por Libertadores no Brasileirão

Os finalistas da Copa do Brasil já são conhecidos. Palmeiras e Grêmio disputam o título e essa pode ser uma notícia boa para Fluminense, Santos e Corinthians. Dependendo do desempenho do Alviverde e do Tricolor Gaúcho no Brasileirão, o sétimo colocado no campeonato nacional também disputará a Libertadores em 2021.

Os seis primeiros colocados do Brasileirão se classificam para a Libertadores. Após 27 rodadas, Grêmio e Palmeiras estão neste grupo, ocupando a quinta e sexta colocação, respectivamente. Se o campeão da Copa do Brasil estiver no G6 ao fim do Campeonato Brasileiro, uma sétima vaga será aberta. Quem ficar com ela disputará as fases prévias aos grupos no torneio internacional.

De acordo com o Departamento de Futebol da UFMG, 17 dos 20 clubes da Série A ainda têm chances de se classificar para a Libertadores, embora cinco destes tenham chances menores do que 1% de disputar a próxima edição do torneio e precisariam de um milagre nas rodadas finais do Brasileirão.

Por outro lado, dois clubes já estão praticamente garantidos no torneio sul-americano. São Paulo e Flamengo, líder e vice-líder respectivamente, têm mais de 95% de chances de garantirem a vaga na Libertadores de 2021.

O Departamento de Futebol da UFMG calcula que times que atingem 58 pontos no Brasileirão tem mais de quase 65% de chances de se classificar para a Libertadores.

Em 2019, o Campeonato Brasileiro classificou oito equipes. Isso aconteceu porque o Flamengo foi campeão nacional e da Libertadores, abrindo uma sétima vaga. O Athletico-PR, campeão da Copa do Brasil, terminou a competição em quinto. Assim, o São Paulo (sexto colocado), ficou com uma vaga direta para a fase de grupos e Internacional e Corinthians (sétimo e oitavo, respectivamente) jogaram a pré-Libertadores.

A possibilidade de um G8 em 2020/21 ainda existe. Palmeiras e Santos estão na semifinal da Libertadores e caso um dos times seja campeão sul-americano e terminar o Brasileirão entre os sete primeiros (assim como o campeão da Copa do Brasil), o oitavo colocado do Brasileirão se classifica.