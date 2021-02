Final entre Flamengo e Internacional já começou nos bastidores

O Campeonato Brasileiro é de pontos corridos, mas o duelo entre Flamengo e Internacional será uma verdadeira final para as duas equipes. Mas apesar de a bola rolar apenas no próximo domingo (21), a decisão do Brasileirão já começou nos bastidores, com os presidentes dos dois clubes trocando farpas através da imprensa.

Tudo começou no último domingo (14), quando Alessandro Barcellos, presidente do Inter, concedeu entrevista coletiva após a vitória por 2 a 0 sobre o Vasco da Gama. Nela, o dirigente Colorado manifestou seu descontentamento com algumas decisões da arbitragem nos últimos jogos do clube e afirmou que não iria aceitar “interferências externas” no Brasileirão, que tem apenas mais duas rodadas pela frente.

“Hoje teve um pênalti que não existiu. O atleta do Vasco chuta o chão, e o Cuesta ganha o cartão amarelo, está fora do próximo jogo. Estamos em uma semana decisiva. O Patrick na semana passada toma um cartão amarelo e fica fora do jogo de hoje por uma pretensa simulação. Hoje os jogadores do Vasco fizeram isso duas vezes e nada foi marcado”, reclamou o dirigente.

“Precisamos falar em nome do clube, dizer que não aceitamos este tipo de arbitragem, este tipo de movimento que estamos vendo. Estamos atentos. É a hora da onça beber água, e queremos que o resultado de campo seja justo. Não vamos aceitar interferências externas no campeonato, ele precisa se definir dentro das quatro linhas (...) Temos um confronto direto agora, estamos num momento decisivo, e precisamos registrar nossa inconformidade", acrescentou.

A fala aconteceu exatamente uma semana antes da grande decisão entre Flamengo e Inter, que pode decidir o Brasileirão matematicamente já na 37ª rodada. Com isso, Marcos Braz, presidente Rubro-Negro, utilizou a imprensa para responder Alessandro Barcellos, afirmando que o dirigente Colorado não estava acostumado a chegar em finais e que essa era uma tentativa de pressionar a arbitragem para a decisão do próximo domingo.

“Acho que o que o presidente falou lá é até em função de que ele não está acostumado a chegar nas finais. Acho que ele está empolgado. Ninguém vai chegar e meter qualquer tipo de pressão, com o maior respeito do mundo que a gente tem pelo Internacional. Mas o presidente ficar gritando lá e falando não adianta. A CBF está atenta e o Flamengo está atento”, respondeu.

“Já passei da fase de discutir pela imprensa. O que a gente tem que fazer é totalmente diferente do que ele está fazendo. Acho que ele não está acostumado e está empolgado. Até merece, o time dele está bem. Mas tem que ir devagar com a louça o pessoal lá do Sul (...) Quando ele fala e quer botar pressão em um jogo futuro, em uma situação mais adiante, enfim, é uma piada isso”, completou Braz.

Mas a resposta não agradou em nada Alessandro Barcellos, que também aproveitou a oportunidade para ‘cutucar’ o dirigente Rubro-Negro. Em entrevista ao Seleção SporTV, nesta quarta-feira (17), o presidente Colorado disse que a fala de Marcos Braz não passava de uma “artimanha” para tirar o foco da partida, e que sua postura deveria ser evitada pelos dirigentes do futebol brasileiro.

“Eu sou daqueles que acha que o futebol brasileiro, pela envergadura que tem, precisa ter dirigentes com a mesma envergadura, que possam abrilhantar que os protagonistas sejam jogadores, comissões técnicas e instituições. Este protagonismo cabe aos clubes. Muitas vezes, a postura de um ou outro dirigente faz se misturar essa imagem para o clube”, disse Barcellos.

“Eu prefiro acreditar que ele (Braz) se referia a mim, não ao Inter. O Inter é muito forte. Isso é mais um exemplo daquilo que a gente tem que superar no futebol. São artimanhas de tirar o foco daquilo que é o principal, que é o jogo no final de semana”.

É claro que trocas de farpas como essa são comuns antes de grandes decisões e servem para apimentar ainda mais um duelo que já tem tudo para ser bem quente.

Se o Inter vencer, sairá do Maracanã com o título brasileiro matematicamente garantido. Já em caso de vitória do Flamengo, o Rubro-Negro abre dois pontos de vantagem e se coloca em ótimas condições de conquistar o bicampeonato. Além disso, a partida também marca o reencontro de Abel Braga com o clube carioca. Ingredientes que fazem do jogo uma verdadeira final.