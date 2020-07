Final do Campeonato Carioca: onde assistir, data, horário e mais da decisão

Campeão da Taça Guanabara e primeiro colocado na classificação geral, o Flamengo tinha a chance de conquistar antecipadamente o título do Campeonato Carioca em 2020 se batesse o Fluminense na decisão da Taça Rio, quarta-feira (08). Entretanto, após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, os tricolores levaram a melhor, levantaram a taça do segundo turno e obrigaram o estadual a ter suas finais.

Confira, abaixo, todas as informações sobre o Fla-Flu que vai decidir o polêmico Campeonato Carioca.

Quando serão disputadas as finais?

O primeiro jogo da final será disputado neste domingo, 12 de julho, às 16h (de Brasília).

A finalíssima, o segundo duelo, está marcado para quarta-feira, 15 de julho, às 21h30 (de Brasília).

Haverá alguma vantagem para algum time?

As finais serão disputadas em sistemas de ida e volta, sem vantagem de pontos ou saldo de gols entre os times. Ou seja: a disputa começa sem vantagens seja para Flamengo ou Fluminense.

FlaTV ou FluTV: quem transmite os jogos?

Segundo o regulamento, o time que somou mais pontos fica com o direito de escolher o mando de campo nas finais. O Flamengo, primeiro colocado no geral, optou por ficar com o segundo jogo, a finalíssima.

Desta forma, segundo as mais recentes decisões judiciais, podemos esperar que a FluTV deva transmitir o duelo de ida enquanto a FlaTV deverá ficar com o jogo de volta.

Além da transmissão em si da final, a tendência é que também seja um duelo por recordes no YouTube. Na final da Taça Rio, por exemplo, a FluTV quebrou recordes e entrou para a história como a maior live na história da plataforma.