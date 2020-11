Fiorentina dificulta negociação do Flamengo para manter Pedro

Artilheiro do Flamengo na temporada, Pedro vive um momento de indefinição às vésperas do fim de seu contrato de empréstimo com o clube Rubro-Negro. Isso porque a Fiorentina tenta dificultar ao máximo as negociações para o clube ficar com o jogador de forma definitiva.

Para levar Pedro, o Flamengo terá que desembolsar €16 milhões de euros (14 Mi + 2 Mi de bônus pelo empréstimo), valores combinados no contrato que tem a opção de compra. O clube tenta, através do empresário do jogador, Márcio Giugni, melhorar as condições de pagamento, mas o time italiano está irredutível. O time carioca sugeriu um novo empréstimo por mais uma temporada, nos mesmos moldes atuais, o que foi negado neste momento.

A Fiorentina vem recebendo algumas consultas pela situação de Pedro. Em Portugal, Porto e Sporting já demonstraram interesse no jogador, o que deixou o time italiano animado quanto a possibilidade de, ao menos, recuperar o valor que foi investido na compra junto ao Fluminense.

Em Florença, uma nova chance para Pedro não está descartada, mas é considerada mais remota. O jogador, inclusive, já deixou claro aos seus agentes que não o desejo é seguir no Flamengo e tem um pré-contrato de cinco temporadas assinado com o Rubro-Negro.

Na última semana, Pedro fez sua estreia com a camisa da seleção brasileira, o que o colocou ainda mais em evidência no futebol europeu. O jogador, no entanto, sofreu uma pequena lesão no último sábado e foi cortado. Ele está tratando em três períodos, correndo contra o tempo para ficar à disposição de Rogério Ceni nesta quarta (18), contra o São Paulo, mas as chances são consideradas remotas.