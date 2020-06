"Fiquei no Real Madrid pelas circunstâncias, não porque eu quisesse"

James Rodríguez está vivendo seus últimos dias no Real Madrid, sem dúvida. O pouco destaque que Zidane está dando a ele em campo é acompanhado pelas declarações que o colombiano está fazendo, cada vez com a língua mais solta.

As últimas declarações foram feitas ao 'The Locker Room', onde ele falou abertamente que continua a usar uniforme branco contra sua vontade. "Neste último ano com Zidane, joguei pouco. Gostaria de ter saído nos últimos três anos, mas este ano fiquei e conto o que aconteceu: no último verão, tive uma oferta muito boa de um clube, que não quero dizer nome, queria ir porque sabia que não jogaria muito aqui", começou a contar.

E por que isso não aconteceu? O próprio James explicou: "Eles não me deixaram falar sobre assuntos diferentes. Praticamente, este ano estou aqui por conta das circunstâncias, não porque eu quisesse, porque sabia que não seria capaz de jogar muito. Mas, bem, aqui estou aprendendo todos os dias e espero que no futuro possa jogar mais".

Embora ele não tenha dito isso, ele estava se referindo à oferta do Atlético de Madrid, que fez o possível para retirá-lo do Real.

Ainda assim, ele falou de seus bons tempos no Bernabéu. "O Real Madrid sempre foi um grande sonho que eu tive. Encontrei um treinador muito 'top', Ancelotti. Ele sabe muito, sabe lidar com grupos e eu tinha total confiança nele, tive um ano espetacular. Com Rafa Benítez, passei pouco tempo porque com quatro meses já estava fora e com Zidane, a primeira parte joguei pouco, porque quando você ganha coisas com alguns jogadores, já confia neles. Foi algo que aconteceu com ele. Dos três técnicos aprendi coisas boas e ruins", disse ele.