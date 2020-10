"Fiz o mesmo que Lewandowski durante seis ou sete temporadas"

Mário Jardel marcou época, principalmente vestindo as camisas de Grêmio, Porto e Sporting. O jogador brasileiro teve carreira recheada de títulos, mas se destacou ainda mais pela capacidade de balançar as redes adversárias - com destaque para sua cabeçada infalível.

Em entrevista a 'Lisboa Belém Open', o ex-jogador se comparou ao grande centroavante da atualidade. Ao citar Robert Lewandowsi, ele demonstrou não se ver atrás do polonês do Bayern de Munique.

"Não existe ninguém que seja igual. Entrei na história, sou único. Digo isso com humildade. Lewandowski é um jogador faz de 45 a 60 gols por ano. Faz o que eu fiz durante seis a sete anos seguidos. Desse modo, se jogasse agora iria valer entre 150 a 200 milhões de euros. Espero encontrar um Jardel nesta vida para vender o seu passe", disse Jardel ao jornal 'AS'.

Consultando ProFootballDB, laboratório de dados de BeSoccer, podemos comparar os atletas com base nas estatísticas e perceber que não é uma fala absurda do brasileiro. Jardel teve seis temporadas seguidas marcando pelo menos 29 gols, algo que Lewandowski fez em cinco campanhas.

No entanto, o polonês leva vantagem em um panorama geral. Com exceção dessas seis temporadas de Jardel, ele marcou no máximo 12 gols nas demais campanhas. Lewandowski, por sua vez, teve quatro temporadas fora dessas cinco campanhas em que balançou as redes adversárias pelo menos 25 vezes.

No futebol português, o centroavante conquistou a Chuteira de Ouro em 1999 e 2002, com 39 e 42 gols marcados. No Brasil, o atacante foi fundamental na conquista da segunda Libertadores do Grêmio, time com o qual marcou 65 gols em 94 partidas.