"Fiz uma festa com George Clooney e Megan Fox, cheguei em casa às 6h e joguei a Champions"

Sneijder jogou muita bola, isso ninguém pode negar! O holandês, já aposentado, passou a falar com mais frequência sobre as aventuras da sua carreira.

Ele já disse que poderia ter chegado ao mesmo nível de Messi e Cristiano Ronaldo, mas que preferiu beber e viver a vida.

É uma dessas histórias que o ex-jogador contou em entrevista ao jornal 'De Telegraaf': "Estou orgulhoso do que consegui no futebol. Joguei pela Seleção Holandesa em 134 ocasiões. E vivi a vida. Sinto que tenho 76 anos. Podia ser assim mesmo quando jogava. Uma vez fui a uma festa com George Clooney, Megan Fox e algumas estrelas de Bollywood" disse.

"Cheguei a casa às 6h. No dia seguinte joguei contra o Werder Bremen na Liga dos Campeões. Joguei, marquei e assisti. E se você for bem sucedido, não tem medo de repetir", completou.

A partida comentada por Sneijder aconteceu em 2009, na fase de grupoas da Champions, edição que terminou com o título da Inter de Milão.