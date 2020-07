Fla-Flu por transmissão: 'Gatoferj' e 'fakenews' nas manchetes; futebol em segundo plano

O Campeonato Carioca pode até acabar nesta quarta-feira (8), em caso de vitória do Flamengo sobre o Fluminense pela final da Taça Rio, mas ainda vai dar o que falar por muito tempo.

Após o Tricolor vencer o sorteio e ganhar o mando de campo da decisão, parecia claro para todos que a equipe teria, com a nova MP 984, os direitos de transmissão exclusivos da partida, já que a TV Globo ganhou na justiça o direito de não passar o duelo, depois de rescindir seu contrato com a Ferj.

No entanto, no final da tarde desta quarta, a procuradoria-geral do TJD-RJ entrou na justiça para pedir o mando de campo compartilhado da partida, o que dá o direito do Flamengo também transmitir o duelo na FlaTV. Nesta segunda-feira, o Fluminense já havia confirmado a transmissão do jogo na FluTV, seu canal no YouTube.

Antes disso, entretanto, Marcelo Jucá, presidente da entidade, indeferiu a liminar e pediu esclarecimentos a Flamengo, Ferj e Fluminense. Por meio do presidente do clube, Mário Bittencourt, o Tricolor atacou o tribunal, não se pronunciou oficialmente, chamou a federação de "GATOFERJ" e afirmou que só irá "observar de camarote".