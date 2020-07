Fla TV ultrapassa o Liverpool no YouTube: quais são os clubes com mais inscritos no YouTube?

Em meio a todas as polêmicas que protagonizou pelo direito de transmissão dos jogos de futebol no Campeonato Carioca, que resultou em uma Medida Provisória assinada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), e que deu muito pano pra manga antes da final da Taça Rio 2020 contra o Fluminense, o Flamengo viu o seu canal de YouTube, a FlaTV, crescer de forma impressionante em seu número de inscritos.

Nesta quarta-feira (08), por exemplo, o Rubro-Negro comemorou um feito e tanto: ultrapassou o Liverpool, algoz no Mundial de Clubes de 2019, e agora ocupa a terceira posição entre os clubes de futebol no número de inscritos no YouTube. Com 4,86 milhões de assinantes – até aqui – o Flamengo agora só fica atrás de Real Madrid e Barcelona.