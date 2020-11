Com desfalques, Flamengo retoma treinos precisando virar na Copa do Brasil

O Flamengo voltou aos treinos nesta segunda-feira após o empate contra o Atlético-GO na segunda partida de Rogério Ceni como comandante.

O time iniciou preparação para o decisivo duelo contra o São Paulo, pelas quartas-de-final da Copa do Brasil, precisando reverter a desvantagem na briga por vaga nas semifinais da Copa do Brasil após perder em casa contra o São Paulo por 2 a 1.

O trio formado por Diego Ribas, Rodrigo Caio e Filipe Luís segue em processo de recuperação das lesões sofridas, sendo que o primeiro chegou a treinar em parte da atividade com o restante do grupo.

“Rodrigo Caio, Diego e Filipe Luís não têm condições para quarta. Vamos ter de avaliar o Gabriel. Também o Thiago Maia. O Isla, pela distância, acho difícil poder. O Éverton Ribeiro, possivelmente, deve jogar o segundo jogo da seleção. Infelizmente, nós temos um grande número de jogadores experientes com alguns problemas”, afirmou o treinador Rogério Ceni em entrevista coletiva.

Pedro é outro dos desfalques do Flamengo, e foi assunto de entrevista do médico da seleção brasileira no fim de semana, que falou sobre o problema físico do atacante, que foi cortado da concentração.

"Pedro sentiu uma dor na região adutora da coxa direita, nós fizemos um exame de imagem e o exame confirmou uma lesão muscular no adutor da coxa direita. É uma lesão pequena, mas não existe condições do atleta jogar na terça-feira (dia do confronto contra o Uruguai)", disse Rodrigo Lasmar, médico da Seleção Brasileira.

Outros problemas do departamento médico flamenguista são Thiago Maia (dores musculares) e Gabigol (entorse no joelho direito), que iniciaram tratamentos nesse domingo.

Confira no vídeo acima imagens do treino do Rubro-Negro nas primeiras atividades desta semana para a partida da próxima quinta-feira, às 21h30.