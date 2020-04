Flagram Moise Kean em uma festa em plena quarentena

Apesar de todo potencial que tem, a realidade começa a colocar Moise Kean mais perto de Mario Balotelli do que de uma grande estrela do futebol.

O último ato de indisciplina do jovem italiano foi organizar uma festa em plena quarentena e ser flagrado para a grande decepção da sua equipe, o Everton.

Kean montou uma festa privada com várias mulheres e gravou tudo no Snapchat. Além de nomear o grupo privado como "Quarentena limpa". Nas imagens é possível ver o jogador ao lado de mulheres e outros convidados dançando.

"O Everton está horrorizado ao tomar conhecimento de um incidente em que um jogador do time principal está envolvido, desobedecendo as orientações do governo e do clube sobre como atuar durante a crise do coronavírus. O clube já mostrou a sua profunda decepção ao jogador e deixou claro que essa atitude é considerada inaceitável", escreveu o clube.

Na atual temporada, Kean disputou 26 partidas pela equipe 'toffee', onde marcou apenas um gol e deu duas assistências.