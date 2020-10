Inter e Flamengo disputam a liderança; veja as prováveis escalações

O Flamengo visita o Colorado pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro 2020. A bola vai rolar no gramado do Beira-Rio a partir das 18h15 (horário de brasília), com transmissão do Premiere para todo o país.

O duelo coloca frente a frente os times que ocupam as duas primeiras posições da tabela. Ambos têm 34 pontos, mas o Inter leva vantagem nos critérios de desempate (saldo de gols 15 x 11). Quem levar a melhor em Porto Alegre, assume a liderança.

Cuesta (suspenso) e Yuri Alberto (cedido à seleção sub-20) são os desfalques mais recentes do time de Eduardo Coudet, enquanto Saravia e Guerrero continuam se recuperando de lesões mais graves. Boschilia e Marcos Guilherme podem aparecer entre os titulares.

O técnico Domènec Torrent, por sua vez, não contará com Arrascaeta e Diego. A dupla teve lesões confirmadas nesse sábado e nem viajou rumo ao Rio Grande do Sul. Bruno Henrique continua sendo desfalque, assim como Diego Alves, Gabigol e Rodrigo Caio.

As prováveis escalações de Inter e Flamengo

Inter: Marcelo Lomba; Heitor, Moledo, Zé Gabriel e Uendel (Moisés); Lindoso, Edenilson, Patrick e Marcos Guilherme (Boschilia); Galhardo e Abel Hernández.

Flamengo: Hugo; Isla, Gustavo Henrique, Natan e Filipe Luís; Thiago Maia, Gérson e Vitinho (Willian Arão); Everton Ribeiro, Michel e Pedro.