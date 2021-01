Flamengo acerta venda de Lincoln para o Vissel Kobe, do Japão

Depois de muita novela, o atacante Lincoln, enfim encaminha sua saída do Flamengo. O time Rubro-Negro acertou na tarde desta quinta-feira (14) os últimos detalhes da venda do jovem atleta para o Vissel Kobe, do Japão. A notícia do acerto foi trazida em primeira mão pela UOL.

O Flamengo vai embolsar pouco mais de 15 milhões de reais pela venda de 75% do atacante e ficará ainda com 25% em uma revenda futura. O time japonês venceu a disputa com o Cincinnati, dos Estados Unidos, que também fez uma oferta pelo jogador.

Desde que o Vissel entrou na disputa, levou a preferência de Lincoln, que via como melhor para sua carreira o projeto do time japonês. Por lá, o atacante vai encontrar Iniesta e deve usar a camisa 10.

Linconl está fora dos planos do Flamengo desde a reta final de 2020. O atacante vinha treinando com a equipe sub-20. Em meio as negociações, o clima entre o gerente de futebol do clube, Bruno Spindel e os agentes do atacante ficou quente.

Em conversa com uma fonte próxima ao jogador, foi passado que Lincoln não via a hora de resolver toda a situação e sair o mais rápido possível do Flamengo. O atleta, assim como seu estafe, não gostou da forma que foram tratados.

O Flamengo chegou a receber uma oferta também do Pafos do Chipre, mas a situação não andou. Em 2020, o clube recebeu mais de oito propotas para negociar Lincoln mas não quis. Esse foi também um dos motivos que deixaram os agentes do atacante chateados com o clube.