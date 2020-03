Flamengo adia retorno e Jorge Jesus volta a Portugal

Embora inicialmente no Brasil pensassem que a interrupção do dia-a-dia nos times por causa do coronavírus seria uma questão de dias, a verdade é que a ficha está começando a cair no futebol brasileiro.

Nas últimas horas, o Flamengo, campeão de qusae tudo no últimos meses, confirmou que não voltará a treinar na segunda-feira e não estabeleceu prazos para o retorno.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que os treinos estão suspensos por tempo indeterminado. O clube reforça que respeita e se solidariza com o momento delicado e segue acompanhando os desdobramentos e posicionamentos dos governos Federal, Estadual e Municipal, FERJ e CBF", informou o clube por sua conta no Twitter.

A conta na rede social também exibiu imagens de membros do time principal treinando em suas casas. Enquanto isso, Jorge Jesus e seus assistentes deixaram o país rumo a Portugal, onde vão esperar para saber quando o futebol será retomado na América do Sul.