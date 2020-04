Flamengo aguarda aval para retomar os treinos

O Flamengo vive a expectativa da liberação para o retorno dos treinamentos na próxima semana. Os dirigentes do clube aguardam, até sexta-feira(18), o aval do Governo do Estado do Rio de Janeiro para reabrir o Ninho do Urubu e receber os atletas. O clube chegou a elaborar uma cartilha espelhada no Bayern de Munique, que já voltou a treinar na Alemanha, para proteger atletas e funcionários contra o coronavírus.

No planejamento do Rubro-Negro, além do retorno dos treinos, há também a expectativa pelo retorno do Campeonato Carioca até meados de maio. No entanto, esse não é um pensamento unificado. O Fluminense, por exemplo, estendeu as férias e já não acredita nesta possibilidade.

Nas Laranjeiras, o discurso é de que um retorno neste momento é precipitado e só poderá ser feito com total aval dos orgãos de saúde. Na semana passada, o ex-Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, alertou que o pico do contágio no Brasil deve acontecer entre os meses de maio e junho.

Nesta semana, o presidente da FFERJ, Rubens Lopes, garantiu que a federação tem condições de criar uma "bolha de segurança" para que as atividades sejam retomadas a qualquer momento. No Rio de Janeiro, o decreto que impede a prática de uma série de atividades, inclusive academias, centros de ginástica e semelhantes, foi estendido até o dia 30 de abril. A Federação preparou um documento com todos os protocolos de segurança que serão adotados e vai apresentar as autoridades nos próximos dias.

Além disso, o presidente Rodolfo Landim, falará diretamente com o governador e tentará negociar a liberação. A pressão do clube para o retorno das atividades vai de encontro com o planejamento feito para enfrentar a pandemia. Desde o início, o clube entendeu que poderia ficar de 2 a 3 meses no máximo sem jogos que não sofreria tanto financeiramente, mas se o período esticar, a situação muda bastante.

Outro fator, na visão da diretoria, é a necessidade de encerrar o quanto antes o Campeonato Carioca para deixar as demais datas disponíveis para o Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores da América. De acordo com o planejamento do Rubro-Negro, seria possível finalizar o torneio até o início de junho.