Flamengo aguarda resposta de Rafinha

O Flamengo vive a expectativa de acertar o retorno de Rafinha. A diretoria já apresentou as condições para repatriar o lateral e agora aguarda a decisão do jogador que está de férias na Alemanha.

Sem esticar a corda, o Rubro-Negro oferece um contrato até dezembro de 2021, quando termina o mandato do presidente Rodolfo Landim, e salários compatíveis com o atual orçamento do clube.

Para acertar o retorno, Rafinha vai precisar abrir mão não só da parte financeira como tempo de contrato desejado. O lateral chegou a dizer a pessoas próximas de gostaría de pelo menos um ano e meio de contrato.

Além do Flamengo, Atlético-MG e Palmeiras são outros clubes interessados em Rafinha. O Galo já fez um contato inicial e o Alviverde, que está disputando o Mundial de Clubes, observa com atenção os passos do lateral. Caso demore a dar uma resposta ao Flamengo, o time de Abel Ferreira estuda fazer uma proposta pelo jogador.

O Flamengo entra em campo nesta domingo (07), diante do Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro. Em caso de vitória, o time de Rogério Ceni pode assumir a liderança de forma provisória, já que o Internacional só joga na quarta-feira (10).