Flamengo anuncia a demissão do técnico Domènec Torrent

Domènec Torrent não é mais o técnico do Flamengo. O Rubro-Negro carioca confirmou a demissão do catalão nesta segunda-feira, um dia após goleada sofrida contra o Atlético Mineiro.

Anunciado em 31 de junho, o treinador trabalhou por pouco mais de três meses no clube. Apesar de se classificar nas copas e se manter no topo da tabela do Brasileirão, Domènec não atingiu as expectativas e perde o cargo após 24 partidas no comando da equipe, tendo 63,8% de aproveitamento.

Uma solução caseira já é apontada como provável opção do Rubro-Negro, que por enquanto fica sob o comando de Maurício de Souza, treinador do sub-20

Após assumir o time multicampeão da temporada passada, o rendimento deixou a desejar e fraquezas defensivas fizeram a equipe sofrer goleadas. Na briga pelo título nacional, a desvantagem na disputa contra os concorrentes diretos é um dos fatores que desagradavam diretoria e torcida.

A derrota por 4 a 0 sofrida no fim de semana teve fortes ruídos nas redes sociais, mas também fora dela. Um torcedor deixou uma faixa em uma das entradas do Centro de Treinamento do clube pedindo a demissão do treinador em troca de voto no vice-presidente do clube, que concorre ao cargo de vereador no Rio de Janeiro.

A troca de técnico não era unanimidade. Entre os pontos principais do debate estavam os jogos decisivos que o clube tem pela frente, começando com o São Paulo, na quarta-feira (11), pela Copa do Brasil. Além disso, o valor da multa do catalão (cerca de 2 milhões de euros), deixava os dirigentes mais cautelosos. Há quem acredite que pagar este valor pela saída de Dome neste momento dificultaria ainda mais a compra do atacante Pedro.