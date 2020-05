Flamengo anuncia fim do principal patrocínio

No próximo dia 30 de junho, a parceria entre Flamengo e BS2 chegará ao fim. O clube afirma que, após uma "decisão estratégica", o banco digital optou por descontinuar o acordo depois de pouco mais de um ano.

A marca era a patrocinadora master do futebol do rubro-negro e estava estampada na parte frontal da camisa. O BS2 também deixará de apoiar o time feminino e as categorias de base.

"O Banco BS2 continua na torcida pelo Rubro-Negro e deseja muitos sucessos e títulos futuros ao clube e à Nação e o Flamengo agradece a confiança depositada pelo BS2 em todo este período. Juntos fizemos a parceria mais vitoriosa do futebol brasileiro, com a tríplice coroa (Campeonato Carioca, bicampeonato da Libertadores e heptacampeonato brasileiro), em 2019, e a Recopa e a Supercopa, em 2020", escreveu o Flamengo em comunicado oficial.

O Rubro-Negro já havia perdido, assim como Vasco, Fluminense e Botafogo, o patrocínio da Azeite Royal e agora deve ficar sem o banco BS2 tem metas ambiciosas para buscar um novo patrocinador.