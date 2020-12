Flamengo aprova R$ 800 mil para melhorias no Ninho do Urubu

No próximo ano, o Flamengo deve realizar um dos sonhos de Jorge Jesus quando estava no clube. O português, hoje técnico do Benfica, havia pedido a colocação de refletores nos gramados do Ninho do Urubu com o intuito de estender as atividades ou realizar os treinos também no período da noite.

O luso foi embora no meio deste ano, mas o projeto não foi esquecido. Segundo o presidente Rodolfo Landim, o Flamengo tem aprovado no orçamento do clube R$ 800 mil em melhorias para o Centro de Treinamento.

"Estão aprovados no orçamento R$ 800 mil para pequenas reformas e instalação de refletores no CT. A obra deverá estar terminada ainda no primeiro trimestre de 2021", destacou Landim.

Além disso, o mandatário destacou que o projeto da Capela, em homenagem aos meninos mortos no incêndio do CT, deve ficar pronta antes do dia 8 de fevereiro do próximo, quando a tragédia completa dois anos do ocorrido.

"Quanto à capela, minha cobrança é para que esteja pronta antes do dia 8 de fevereiro de 2021, por motivos que dispensam explicações adicionais".