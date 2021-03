Flamengo assume a liderança do ranking da CBF

O Flamengo é o novo líder do Ranking Nacional de Clubes. O Rubro-Negro assumiu a primeira posição ao conquistar o Campeonato Brasileiro de 2020 e chegar aos 16.678 pontos.

O Palmeiras estava no topo até então e poderá ganhar força para competir com os cariocas na lista caso conquista a Copa do Brasil no próximo domingo contra o Grêmio.

Quem mais subiu na lista foi o Internacional, que teve boa campanha com vice-campeonato nacional e passou do nono para o quarto lugar. Por outro lado, o Cruzeiro caiu de quarto para décimo ao permanecer na Série B.

"O Ranking Nacional de Clubes estabelece uma classificação técnica entre 236 clubes do futebol brasileiro, com base no recente desempenho das equipes nas competições nacionais e internacionais", explica a CBF.

Top 10 do Ranking Nacional de Clubes

1 - Flamengo (16.768)

2 - Palmeiras (16.110)

3 - Grêmio (15.180)

4 - Internacional (13.310)

5 - Athletico (12.968)

6 - Santos (12.776)

7 - Corinthians (12.032)

8 - São Paulo (11.870)

9 - Atlético-MG (11.789)

10 - Cruzeiro (11.768)

Confira aqui o ranking completo.