O Flamengo já está na Argentina para a primeira partida das oitavas-de-final da Copa Libertadores. O jogo contra um Racing em crise está marcado para as 21h30 (horário de Brasília).

Confira no vídeo acima imagens da chegada do Rubro-Negro. Filipe Luís e Everton Ribeiro fizeram a alegria dos torcedores que esperavam o Rubro-Negro no local.