Flamengo com novo patrocinador master?

Campeão brasileiro, da Libertadores, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana, o Flamengo viu sua camisa ficar ainda mais valorizada nos últimos meses. E a tendência é de arrecadar ainda mais dinheiro através do “Manto”.

Segundo informação publicada pelo canal Paparazzo Rubro-Negro, e confirmada pelo blog do Rodrigo Mattos no UOL, o Flamengo recebeu uma oferta para ter um novo patrocínio master. O valor seria maior do que os R$ 15 milhões por ano, recebidos do banco BS2.

O Flamengo já informou o BS2 da proposta e analisa a situação, conforme é estipulado no contrato entre ambas as partes – que obriga o Fla a avisar em caso de uma proposta.

O contrato com o banco foi assinado em abril de 2019 e também dá ao clube carioca um valor variável pelo número de rubro-negros que abrem contas no BS2.

O nome da empresa que fez essa mais recente oferta é mantido em segredo. Entretanto, nas redes sociais, torcedores acreditam que seja a companhia de aviação Emirates, que também estampa sua marca nas camisas de clubes como Real Madrid e Arsenal.

Segundo o Globoesporte.com, não seria a Emirates, e sim a Amazon quem teria manifestado interesse como patrocinador.

O nome de ambas as empresas entraram nos assuntos mais falados do Twitter nesta quarta-feira (04).