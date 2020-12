Essa quarta-feira será marcada pelo clássico entre Flamengo e Fluminense pela 28º rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Rogério Ceni é o 3º colocado com 49 pontos, sete a menos que o líder São Paulo.

Já o Fluminense, com Marcão no comando, é o 7º colocado e briga ponto a ponto por uma vaga no G6 da competição.

Confira no vídeo acima a preparação do Flamengo para o duelo!