VÍDEO: Flamengo completa primeiro treino da semana

Em meio a incertezas entre autoridades, clubes e federação para a retomada das competições, o Campeonato Carioca tem futuro indefinido.

Botafogo e Fluminense, por exemplo, discordam da retomada imediata das competições. Diante de oscilações de casos de coronavírus no Rio de Janeiro, não há um calendário definido para a continuidade dos jogos.

Enquanto isso, o Flamengo segue se preparando com os treinamentos no Ninho do Urubu. Confira no vídeo a movimentação dos jogadores no primeiro dia de trabalhos desta semana.