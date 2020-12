Flamengo confirma à Fiorentina que vai comprar Pedro

O Flamengo comunicou oficialmente à Fiorentina que vai exercer o direito de compra do atacante Pedro, a informação foi publicada primeiramente por Mauro Cezar Pereira e confirmada pela 'Goal'. O jogador, já tem um pré-contrato assinado com o time Rubro-Negro por cinco temporadas.

O custo total da "operação Pedro" será de Є14 milhões (86,52 milhões de reais na cotação do dia) parcelados em seis vezes durante um período de três anos. A primeira parcela será depositada no primeiro trimestre de 2021.

Há pelo menos dois meses, o Flamengo vinha tentando melhorar as condições de pagamento com a Fiorentina. O clube chegou a sugerir aumentar o número de parcelas ou esticar o prazo, mas nada feito com os italianos.

No planejamento financeiro, feito antes mesmo da eliminação na Copa Libertadores, as duas primeiras parcelas a serem pagas à Fiorentina foram incluídas, num valor total de R$ 30 milhões de reais.

Agora, o Flamengo se mobiliza para fazer caixa e vive a expectativa de negociar Lincoln. O clube recebeu uma proposta de US$ 4 doláres do Pafos, do Chipre, mas o estafe do jogador ainda aguarda um contato. A preferência do atacante, no entanto, é por outros mercados.