O Flamengo fez bonito e levantou mais um título. O quinto no período de um ano. No jogo de ida, a equipe conseguiu vencer o Fluminense com gols de Pedro e Michael.

No jogo de volta, a equipe carioca conseguiu 1 a 0 com gol de Vitinho e selou mais um título do Carioca. Foi a taça de número 36 da referida competição na história do clube.