O Flamengo, atual campeão carioca enfrentará o Boa Vista em 1º de julho, no Maracanã. A partida da próxima quarta-feira será a segunda do retorno da quarentena, após a vitória por 3 a 0 contra o Bangu.

Confira no vídeo como o Rubro-Negro está trabalhando no Ninho do Urubu para enfrentar a sequência do Campeonato Carioca.