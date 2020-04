Flamengo convida Babu Santana para visitar Ninho do Urubu após o BBB

Babu Santana ainda não sabe se vai deixar o Big Brother Brasil como campeão - e com R$ 1,5 milhão na conta -, mas pelo menos um sonho ele vai poder realizar.

Neste sábado, o Flamengo confirmou que vai convidar o ator, fanático torcedor rubro-negro, a visitar o Centro de Treinamento do Ninho do Urubu quando a participação dele no reality show acabar.

O clube usou o Twitter para responder uma postagem do jornalista Bruno Viccari, da ESPN Brasil, que destacava que o "Paizão", como é conhecido, havia declarado que pediria para conhecer o CT acompanhado dos filhos.

"Não precisa nem pedir. Já está convidado", afirmou o Fla, marcando ainda o perfil oficial do participante do BBB.

