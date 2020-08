Flamengo de Torrent, diferente ao de Jorge Jesus, perde de novo e não agrada

Domenec Torrent chegou ao Flamengo com a promessa de manter a estrutura do trabalho vitorioso de Jorge Jesus e fazer mudanças "pouco a pouco". O que se viu em seu segundo jogo à frente do Rubro-Negro, porém, foi uma equipe mexida, desestruturada e que terminou derrotada mais uma vez.

Depois de perder a estreia em casa para o Atlético-MG, o espanhol decidiu mandar o time carioca a campo contra o Atlético-GO, nesta quarta-feira, no Olímpico, com Rodrigo Caio improvisado na lateral direita e Gustavo Henrique ao lado de Léo Pereira na zaga. Rafinha, com dores no tornozelo, ficou no banco. No ataque, Arrascaeta deu lugar a Vitinho.

As alterações ficaram longe de funcionar. Na realidade, o Flamengo foi dominado do início ao fim da etapa inicial, e o Dragão, explorando principalmente as costas de Rodrigo Caio, não teve dificuldades em abrir 2 a 0. Vitinho, outra novidade, não deu proteção a Rodrigo Caio e também não se entendeu com Gabigol e Bruno Henrique.

As coisas só melhoraram um pouco na volta para o segundo tempo. Com Rafinha no lugar de Gustavo Henrique e Pedro no de Vitinho (um Flamengo mais "à Jorge Jesus"), os visitantes pressionaram e só não descontaram porque Jean fez duas boas defesas em chutes de Gabigol.



Mas a noite era mesmo do Atlético, que ampliou aos 15 minutos em belo chute de Ferrareis após contra-ataque. O Fla sentiu o gol e ainda perdeu Diego Alves expulso antes do apito final consumar a segunda derrota de Domenec no clube (metade do que Jesus sofreu na passagem de mais de um ano pela Gávea).

"Cometemos vários, vários erros... erros que não vinhamos cometendo", lamentou Filipe Luís, que saiu em defesa de Dome, a quem classificou como "grande treinador". "Nosso time muda e mudou o ano passado inteiro (...) Não é desculpa de nada. Somos nós dentro do campo que não estamos rendendo no nosso melhor nível", completou.

Por outro lado, nas redes sociais os flamenguistas já escancararam a insatisfação com o início de trabalho do treinador espanhol.

Eu assistindo o Flamengo do Jorge Jesus // Eu assistindo o Flamengo do Doménec #GOIxFLA pic.twitter.com/fh74iHmfdK

— Luuh (@Cilia2908) August 13, 2020

Jorge Jesus vendo o Domènec acabar com um time que ele deixou prontinho pic.twitter.com/UzWgU8Mawl

— ᴀᴠ ᴢɪɴ (@meninoav) August 13, 2020

Eu sempre achei o Domenec o nome ideal pra assumir o Flamengo mas se é pra jogar fora tudo de bom q o JJ fez no Flamengo eu já cancelo ele, oq eu tô vendo é assustador. #ColunaDoFla

—