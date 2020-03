Flamengo descarta estádio próprio

Landim concedeu entrevista ao canal "Fox Sports" nesta sexta-feira e falou sobre os supostso planos do clube em relação a investimentos para construir uma casa.

"A minha intenção não é a do Flamengo buscar um estádio próprio. A torcida do Flamengo costuma dizer, tem até uma frase numa das músicas que ela canta, que 'o Maraca é nosso'. Esse é o sentimento da torcida do Flamengo. Ela sente que o Maracanã é seu estádio", afirmou o presidente.

No ano passado, o Maracanã passou a ter gestão controlada por Flamengo e Fluminense. O contrato junto ao governo estadual foi renovado, faltando apenas a oficialiação com edital.

Com o objetivo de aumentar a capacidade do estádio, um projeto já foi aprovado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro prevendo a retirada das cadeiras de parte do setor inferior. Com isso, o maior templo do futebol brasileiro deverá ter a volta da geral, com preços mais populares.