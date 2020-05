Quanto a Amazon pagará ao Flamengo?

Nesta quinta-feira (28), o Flamengo anunciou o encerramento da parceria do clube com o patrocinador Banco BS2, que rendia mais de R$ 15 milhões anuais ao Rubro-Negro. Não se preocupe: a equipe está negociando com a gigante Amazon por um valor maior que o dobro do que era pago pela BS2, segundo o Extra.

Em meio à crise financeira gerada pela pandemia do coronavírus Covid-19, o Fla pode assinar um contrato que, segundo a publicação, é de R$ 38 milhões por ano. Trata-se de um número muito superior ao que era pago pelo ex-parceiro, que vai deixar de estampar sua marca na camisa do clube em junho.

Além disso, a parceria com a Amazon, próxima de ser finalizada, de acordo com o portal, pode trazer outros benefícios: a empresa é dona do serviço de streaming Amazon Prime, um dos maiores do planeta. Assim, conteúdos exclusivos para a Fla TV poderão ser transmitidos na plataforma para uma audiência global.

Assim, fica claro que os valores do patrocínio com a Amazon, caso o acordo realmente saia, podem ser incalculáveis: além do ganho financeiro, o Flamengo pode sair com a vantagem de ser patrocinado pela empresa mais valiosa do planeta e ter sua marca exposta em suas plataformas.

Mesmo que a pandemia do coronavírus tenha atrasado o desfecho da negociação, a tendência é que as duas partes estejam próximas de um acordo. Além do valores de patrocínio, negociados neste primeiro momento, a empresa já demonstrou interesse em adquirir direitos de transmissão de eventos esportivos em outros mercados, como a NFL, a Premier League e o NBA League Pass.

No futuro, uma parceria Flamengo e Amazon poderia significar a transmissão das partidas do clube na plataforma de streaming. No entanto, o que está em discussão neste momento é apenas o patrocínio, que se tornaria o segundo maior do país, atrás apenas da Crefisa e do Palmeiras.

A negociação e seus efeitos no futuro do Rubro-Negro empolgaram a torcida, que já subiu hashtags como "Vem Amazon" no Twitter, e está na expectativa de um acerto. E o céu é o limite: quem sabe até onde as duas partes vão conseguir chegar, caso realmente aconteça o negócio.