Flamengo e Banco de Brasília: tudo sobre o patrocínio

O acordo entre Flamengo e Banco de Brasília foi feito ainda no fim de junho mas nesta quarta-feira, 1 de julho, será oficializado. Após um longo período flertando com a Amazon , a proposta do banco estatal agradou mais a diretoria flamenguista.

Para ser oficializado, faltava apenas a aprovação no conselho deliberativo do clube. Com participação recorde de conselheiros, a aprovação foi com ampla maioria: 1.083 votos a favor, 31 contra e uma abstenção.

Quanto o Banco de Brasília pagará ao Flamengo?

A parceria entre Flamengo e BRB renderá R$ 35 milhões por ano aos cofres rubro-negros, além de metas variáveis de acordo com outros fatores inclusos no negócio. O banco estatal tem como principal acionista o Governo do Distrito Federal.

O patrocínio não ficará só nos valores base: a marca do Flamengo também será estampada em novos cartões pré-pagos e de débito, distribuídos a clientes do banco após o lançamento de sua plataforma digital. De acordo com informações do Metrópoles , os valores deste novo modelo de parceria serão divididos de maneira igualitária, com 50% para cada uma das partes.

Qual o tempo de contrato entre BRB e Flamengo?

A parceria entre Flamengo e BRB terá duração de três anos.

Quando o Banco de Brasília será apresentado no Flamengo?

A apresentação do novo patrocinador master será feita nesta quarta-feira, 1 de julho. O evento acontece na Gávea a partir das 11h (horário de Brasília).