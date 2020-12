Flamengo e Diego Alves se acertam e goleiro fica no clube por mais um ano

A novela entre Flamengo e Diego Alves terá um final feliz. Depois de um longo imbróglio, as duas partes se reaproximaram após reunião nesta quinta-feira (17), no Rio de Janeiro, e encaminharam a renovação do goleiro por mais uma temporada.

Para o andamento da negociação, foi determinante o fato de Diego Alves ter aberto mão de alguns pedidos, como um contrato de dois anos, o salário também foi bem menor do acordado num primeiro momento, o camisa 1 receberá cerca de 650 mil reais por mês. Nos bastidores, conforme apurou a Goal, o jogador se mostrou muito mexido com as demonstrações de carinho e importância do elenco e do treinador Rogério Ceni nas últimas semanas.

Aos 35 anos, Diego Alves é peça fundamental para Ceni e o capitão do novo comandante. No último domingo, diante do Santos, ele recebeu a faixa mesmo com Everton Ribeiro em campo, algo que foi aprovado amplamente pelo elenco. Durante a partida, após anotar o primeiro gol, Gabigol atravessou o campo e foi comemorar com o camisa 1, demonstrando apoio e carinho pelo companheiro de equipe campeão brasileiro e da Copa Libertadores, no último ano.

No final da reunião que fechou o acordo, Marcos Braz, vice-presidente de futebol, fez uma postagem comemorando o acerto, o famoso "cafezinho" utilizado pelo mandatário na hora de acertar contratações e renovações.