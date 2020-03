Flamengo e Fortaleza acertam empréstimo de Yuri César

O Fortaleza acertou a contratação do atacante Yuri César, de 19 anos. O jogador é natural de Volta Redonda (RJ) e estava atuando pelo Flamengo, sendo destaque pelas categorias de base do clube carioca.

Multicampeão com o Sub-20, Yuri foi um dos protagonistas do time de Maurício Souza, que conquistou Campeonato Carioca, Brasileiro, OPG e Supercopa do Brasil no segundo semestre.

O atleta foi vice artilheiro da base do Flamengo na temporada 2019, com 15 gols. Neste ano, foi titular em quatro partidas do time de jovens que atuaram contra profissionais na Taça Guanabara.

O vínculo assinado com o time cearense vale até dezembro de 2020. Segundo 'Globo Esporte', o jovem tem contrato até 2023 com o clube do Rio de Janeiro e sua multa rescisória é de 50 milhões de euros.