Flamengo foi quem mais gastou com futebol em 2019

O Palmeiras não foi o clube brasileiro que mais investiu em seu departamento de futebol no ano passado. Um levantamento da Sports Value, empresa especializada em marketing esportivo, apontou que o Alviverde havia gasto R$ 623 milhões em 2019, contra R$ 618 milhões do Flamengo.

Porém, o clube paulista contestou os valores a apresentados, alegando que a empresa considerou os gastos totais do clube. Segundo o Alviverde, foram gastos R$ 52 milhões entre o departamento de futebol profissional e de base. Por este lado, foi o Rubronegro carioca quem mais investiu no esporte.

A Sports Value aceitou estes números e já atualizou seu site. A receita total do Palmeiras no ano passado foi de R$ 641 milhões de acordo com a atualição feita. A receita flamenguista, por outro lado, foi de R$ 950 milhões.

Para fazer o cálculo das receitas dos clubes, a empresa faz a soma de diversos fatores. Os mais significativos são: direitos de TV, transferências de atletas, social e amador, patrocínio e publicidade, bilheteria e premiações.

Por lei, os clubes são obrigados a apresentarem seus balanços financeiros. Na última divulgação, referente às receitas de 2019, Cruzeiro, Botafogo e Fluminense lideraram a tabela dos times mais endividados do país.