Flamengo encara sondagens como natural e vê Bruno Henrique focado no clube

A diretoria do Flamengo volta e meia vê os nomes de seus jogadores envolvidos em algumas especulações, algo que tem sido recorrente com Bruno Henrique. Com frequência, o camisa 27 tem seu nome citado no mercado e recentemente rumores de um possível interesse do Benfica se tornaram constantes.

Mas nada disso tira o sono de Marcos Braz e Bruno Spindel. Segundo apurou a a reportagem, o interesse no atleta é tratado como natural e o camisa 27, mais de uma vez, já ressaltou que o foco está no Flamengo.

Craque do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores da América em 2019, Bruno Henrique, assim como todo o time do Flamengo, ainda não atingiu o mesmo nível do ano passado. A parada por conta da pandemia e a troca da comissão técnica são alguns motivos que explicam o "patamar diferente" neste início de Brasileirão.

No entanto, o jogador espera driblar o mais rápido possível o momento ruim e voltar a balançar as redes, não só pelo bem do Rubro-Negro como também por um objetivo pessoal: a seleção brasileira.

Convocado por Tite no início do ano, Bruno Henrique voltou a ser observado de perto pela comissão técnica, que foi aos dois últimos jogos do Flamengo no Maracanã como parte do processo de trabalho para a convocação do time para os jogos contra Bolívia e Peru, que acontecem em outubro, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar.

Nos bastidores do Flamengo, Bruno Henrique nunca escondeu que disputar uma vaga na seleção brasileira é um de seus objetivos. Aos 30 anos, o atleta tem muito bem definido seu projeto de carreira que visa também se consolidar no Rubro-Negro.

Foi com este pensamento que o camisa 27 renovou o contrato em janeiro, mesmo depois de receber boas propostas do futebol chinês e sondagens de outros mercados.

ESPECULAÇÕES E SONDAGENS

As sondagens por Bruno Henrique não pararam por aí. Ele, assim como outros atletas que performaram alto em 2019, chamam à atencão do mercado.

A saída de Jorge Jesus para o Benfica, colocou o clube português de olho no camisa 27. Uma consulta informal chegou a ser feita há um mês, mas os valores foram considerados incompatíveis com o orçamento dos Encarnados.

Se o Benfica pesquisou os valores de Bruno Henrique, que tem multa contratual acima dos 30 milhões de euros, outro clube português fez o mesmo. O rival Sporting também buscou informações sobre o atacante brasileiro, mas por enquanto não passou disso.

MANIFESTAÇÃO PÚBLICA

Recentemente, o atleta chegou a se manifestou publicamente junto ao vice-presidente de futebol sobre as especulações da mídia portuguesa.