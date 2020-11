São Paulo x Flamengo: prováveis escalações, desfalques, horário e onde ver

O São Paulo recebe o Flamengo pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil 2020 com vantagem após vitória por 2 a 1 no Maracanã. A partida começa às 21h30 (horário de brasília) e será transmitida por Globo, Premiere, SporTV.

O torneio garante bons prêmios para os cofres de quem avançar. No caso deste duelo, quem se classificar enfrentará o vencedor do encontro entre Grêmio e Cuiabá.

O time carioca chega com mais problemas de desfalques. Sem Pedro e Gabigol, Bruno Henrique vira opção como referência no ataque. Arrascaeta, que não deve jogar os 90 minutos, deve atur mais próximo, num 4-4-2.

Lincoln também foi testado por Rogério Ceni, que não terá à disposição Rodrigo Caio, Diego Ribas, Filipe Luís e Thiago Maia. Everton Ribeiro, vindo de titularidade na Seleção Brasileira, ainda será reavaliado, assim como Maurício Isla.

O time da casa, treinado por Fernando Diniz, precisa apenas empatar para avançar e tem seis ausências por lesão: Walce, Rojas, Lucas Perri, Paulinho Boia, Toró e Liziero.

As prováveis escalações

São Paulo: Tiago Volpi, Juanfran, Diego Costa, Bruno Alves, Reinaldo, Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara, Igor Gomes, Brenner e Luciano.

Flamengo: Diego Alves, Matheuzinho (Isla), Gustavo Henrique, Léo Pereira, Renê, Arão, Gerson, Arrascaeta, Michael (Everton Ribeiro), Vitinho (Pedro Rocha) e Bruno Henrique.